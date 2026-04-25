Омбудсмен зазначив, що йдеться про намагання приховати кричущі порушення, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника Омбудсмена.

Про це йдеться на сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“Бачу системну проблему — у різних регіонах продовжуються випадки, коли моїм регіональним Представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Це недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП”, — написав Лубінець.

Він зазначив, що такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання мандату. У підсумку — це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування. Закарпаття стало показовим прикладом.

“І ось маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого Представника”, — повідомив Омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення — можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

“Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними. Це чіткий сигнал — парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів”, — написав Лубінець.

Також Омбудсмен повідомив, що на майбутнє тримає на особистому контролі кожен випадок перешкоджання його діяльності як Уповноваженого або його Представників. Усі такі ситуації отримуватимуть юридичну оцінку.

“Ми послідовно доводимо ці справи до результату — і вже маємо приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями. Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково”, — написав Лубінець.