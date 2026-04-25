Росіяни атакували Дніпро і Харків дронами та балістикою (оновлено)

У містах пожежі та пошкоджені будинки.

Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру та Харкову із застосуванням БПЛА та балістичних ар-ракет.

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, спалахнули кілька пожеж. Є пошкодження житлових будинків, зокрема 4-поверхівка була частково зруйнована. Троє людей зазнали поранень.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про влучання у Салтівському районі та удари по Київському і Шевченківському районах. Один з ударів був біля житлового будинку. Знищено зупинку транспорту. Перебито газогін.

Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих крилатих ракет.