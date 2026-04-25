400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Правоохоронці викрили священника УПЦ МП, який підтримував агресію РФ

Архімандрит в заборонених в Україні мережах поширював проросійські меседжі.

Правоохоронці викрили священника УПЦ МП, який підтримував агресію РФ
Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який підтримував агресію РФ та здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію «русского мира», хвалив керівництво Росії і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав «звільненням» і «поверненням додому».

Правоохоронці встановили, що чоловік родом із Луганщини та раніше служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

"Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області", - повідомили в Генпрокуратурі.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України .

  • Довічне позбавлення волі присудили вбивці дворічного хлопчика на Дніпропетровщині. Вбивця завдав чотири удари ножем дитині.
  • У Запоріжжі лікарку та менеджера аптеки підозрюють у продажі незареєстрованих ліків, у тому числі онкохворим. Слідство встановило, що лікарка отримувала гроші за те, що радила пацієнтам конкретні препарати й скеровувала їх до визначеної аптеки.
