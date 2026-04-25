Правоохоронці викрили священника УПЦ (МП), який підтримував агресію РФ та здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію «русского мира», хвалив керівництво Росії і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав «звільненням» і «поверненням додому».

Правоохоронці встановили, що чоловік родом із Луганщини та раніше служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

"Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області", - повідомили в Генпрокуратурі.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України .