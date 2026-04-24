У Запоріжжі лікарку та менеджера аптеки підозрюють у продажі незареєстрованих ліків, у тому числі онкохворим

Слідство встановило, що лікарка отримувала гроші за те, що радила пацієнтам конкретні препарати й скеровувала їх до визначеної аптеки.

Фото: прокуратура

У Запоріжжі правоохоронці викрили схему продажу незареєстрованих в Україні лікарських засобів. Підозри отримали завідувачка відділення лікарні та менеджер аптеки. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, лікарка, зокрема під час лікування онкохворих, радила пацієнтам конкретні препарати й скеровувала їх до визначеної аптеки. За це вона отримувала гроші.

Менеджер аптеки продавав незареєстровані ліки. Правоохоронці також перевіряють підприємців із Чернівців: за попередніми даними, вони організували ввезення препаратів з-за кордону поза митним контролем. До перевезення могли залучати водіїв міжнародних рейсів, а далі ліки надсилали поштою до Запоріжжя.

Під час обшуків вилучили документи, техніку, 16 тис. грн і 4,2 тис. доларів, а також понад 90 незареєстрованих препаратів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
