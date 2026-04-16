Здоров'я

Троє з чотирьох поранених у Києві медиків – в стані середньої важкості

Ворог повторно вдарив по місцю ураження. 

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС

У Києві вночі 16 квітня поранень дістали четверо медиків екстреної допомоги, які приїхали на виклик надавати допомогу після обстрілу. Трьох із них госпіталізували в стані середньої важкості. 

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я в Telegram. Там додали, що загалом в столиці госпіталізовані 26 потерпілих, а четверо людей загинули.

Окрім Києва, є потерпілі в інших регіонах. Є жертви в Одесі. У Дніпрі двоє загиблих людей, ще 27 – отримали поранення. У Харкові 2 постраждалі людини.

"Уночі росіяни вкотре завдали ракетно-дронових ударів по українських населених пунктах. Армія рф здебільшого била по Києву, Дніпру, Харкові та Одесі", – повідомили в МОЗ. 

За даними рятувальників, медики і поліцейські потрапили під повторний обстріл в Оболонському районі. Росія часто застосовує тактику повторних ударів, б'ючи по місцю "прильоту" з інтервалом, аби збільшити кількість жертв і поранених. 

﻿
