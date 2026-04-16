У Києві вночі 16 квітня поранень дістали четверо медиків екстреної допомоги, які приїхали на виклик надавати допомогу після обстрілу. Трьох із них госпіталізували в стані середньої важкості.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я в Telegram. Там додали, що загалом в столиці госпіталізовані 26 потерпілих, а четверо людей загинули.

Окрім Києва, є потерпілі в інших регіонах. Є жертви в Одесі. У Дніпрі двоє загиблих людей, ще 27 – отримали поранення. У Харкові 2 постраждалі людини.

"Уночі росіяни вкотре завдали ракетно-дронових ударів по українських населених пунктах. Армія рф здебільшого била по Києву, Дніпру, Харкові та Одесі", – повідомили в МОЗ.

За даними рятувальників, медики і поліцейські потрапили під повторний обстріл в Оболонському районі. Росія часто застосовує тактику повторних ударів, б'ючи по місцю "прильоту" з інтервалом, аби збільшити кількість жертв і поранених.