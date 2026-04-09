Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна переходить на «швидку» модель зберігання ліків: чому великі запаси стали небезпечними

В Україні більше не накопичують багаторічні запаси медикаментів на великих складах. Фармацевтичний ринок поступово перейшов до моделі швидкого обігу препаратів із формуванням резервів приблизно на три місяці. 

Такий підхід дозволяє зменшити фінансові ризики та уникнути втрат у разі ударів по логістичній інфраструктурі.

Едем Адаманов
Фото: Edem Adamanov / Facebook

Про це розповів директор ДП «Державний експертний центр» Едем Адаманов в ефірі День.LIVE.

За його словами, головною причиною зміни стала його безпекова ситуація в умовах повномасштабної війни. Російські удари вже неодноразово були спрямовані на складські та логістичні об'єкти. У таких умовах зберігання великих партій дорогих медикаментів створюється значний ризик їх повної втрати.

Другим чинником є економіка. Утримання великих запасів потребує значних обігових коштів, а кредити, логістика та факторинг — тобто фінансування під майбутні поставки — залишаються дорогими. Тому компанії намагаються швидше реалізовувати продукцію та регулярно поповнювати склади новими партіями.

Нині централізованими закупівлями займається Національна служба здоров'я України, яка підтримує резерв медикаментів приблизно на три місяці. Аналогічні запаси формуються і на рівні лікарень. Окремі військові резерви залишаються, однак їхній обсяг не розголошується з мірк безпеки.

У МОЗ наголошують, що відмова від багатьох запасів відповідає загальноєвропейській практиці. Через обмежений термін придатності ліків та високу вартість зберігання країни ЄС також не підтримує надвеликих складів. Натомість дистриб'юторів зобов'язані оперативно забезпечувати послуги за потреби, отримуючи за це відповідну оплату від держави.

Паралельно українська влада продовжує розширювати доступ до медикаментів. До програми «Доступні ліки» планується додати ще 26 препаратів — пацієнти захворювання утримують їх безкоштовно або зі значною знижкою. Крім того, в електронних рецептах з’являється інформація про дешевші аналоги з тією самою діючою речовиною — це допоможе пацієнтам економити на лікуванні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
