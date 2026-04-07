Батькам дітей з інвалідністю пропонують 300 вакансій для віддаленої роботи

Про це повідомила засновниця ГО “Епіпросвіта” та проєкту “Mom, Work!” Нія Нікель у своєму Facebook.

Для батьків дітей з інвалідністю відкрили 300 вакансій із розмітки даних для систем штучного інтелекту. Йдеться про повністю дистанційну роботу, яка не потребує спеціальних навичок і не прив'язана до фіксованого графіка.

Роботодавцем є компанія WeLabelData, зі співпраці з якою розпочався проєкт “Mom, Work!” – програма, що допомагає мамам дітей з інвалідністю здобути нову професію і знайти роботу.

Для пропонованої роботи достатньо мати комп’ютер та доступ до інтернету. Спеціальні знання не потрібні – необхідних навичок навчають приблизно за годину.

Проєкт “Mom, Work!” уже допоміг працевлаштуватися близько 1200 жінкам, які є опікунами людей з інвалідністю.

