Станом на 30 березня 2026 року до електронної системи внесено 742 285 справ, а експертні команди ухвалили близько 688 тис рішень.

За даними МОЗ, у 587 326 випадках (85,3%) людям встановлено статус інвалідності. Із них 255 тис. осіб отримали його вперше, понад 310 тис. — продовжили раніше встановлений статус. Водночас у 76 473 випадках (11,1%) статус інвалідності не встановлювався, а у 24 720 випадках (3,6%) рішення не ухвалювали, оскільки звернення стосувалися інших питань — зокрема оновлення індивідуальної програми реабілітації або визначення ступеня втрати професійної працездатності.

Переважна більшість українців проходила оцінювання очно в медичних закладах — 92,93%. Ще близько 7% скористалися альтернативними форматами: заочним, дистанційним або з виїздом експертної команди.

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич, нова система працює вже понад рік і дозволяє проходити процедуру швидше та прозоріше. За її словами, середній шлях від електронної подачі документів до отримання рішення становить близько 16 днів, тоді як раніше розгляд справ у системі МСЕК міг тривати кілька місяців. Водночас посадовиця відзначила значне навантаження на окремі регіони та обласні центри.

Найчастіше під час оцінювання встановлювали інвалідність через:

хвороби системи кровообігу — 123 428 випадків;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — 114 729;

новоутворення — 91 144;

хвороби нервової системи — понад 86 тис.;

травми, отруєння та інші наслідки зовнішніх причин — 63 712;

розлади психіки та поведінки — 41 656;

ендокринні захворювання та порушення обміну речовин — 35 525;

хвороби ока та придаткового апарата — 26 323.

У МОЗ зазначають, що дані щодо роботи системи регулярно оновлюються та доступні на аналітичному дашборді відомства, а користувачів закликають ділитися власним досвідом проходження оцінювання для подальшого вдосконалення процесу.