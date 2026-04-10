Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаЗдоров'я

Понад 700 тис справ уже розглянуто у новій системі оцінювання повсякденного функціонування, — МОЗ

Станом на 30 березня 2026 року до електронної системи внесено 742 285 справ, а експертні команди ухвалили близько 688 тис рішень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Робота експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) замість медико-соціальних експертних комісій,
За даними МОЗ, у 587 326 випадках (85,3%) людям встановлено статус інвалідності. Із них 255 тис. осіб отримали його вперше, понад 310 тис. — продовжили раніше встановлений статус. Водночас у 76 473 випадках (11,1%) статус інвалідності не встановлювався, а у 24 720 випадках (3,6%) рішення не ухвалювали, оскільки звернення стосувалися інших питань — зокрема оновлення індивідуальної програми реабілітації або визначення ступеня втрати професійної працездатності.

Переважна більшість українців проходила оцінювання очно в медичних закладах — 92,93%. Ще близько 7% скористалися альтернативними форматами: заочним, дистанційним або з виїздом експертної команди.

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич, нова система працює вже понад рік і дозволяє проходити процедуру швидше та прозоріше. За її словами, середній шлях від електронної подачі документів до отримання рішення становить близько 16 днів, тоді як раніше розгляд справ у системі МСЕК міг тривати кілька місяців. Водночас посадовиця відзначила значне навантаження на окремі регіони та обласні центри.

Найчастіше під час оцінювання встановлювали інвалідність через:

  • хвороби системи кровообігу — 123 428 випадків;
  • хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — 114 729;
  • новоутворення — 91 144;
  • хвороби нервової системи — понад 86 тис.;
  • травми, отруєння та інші наслідки зовнішніх причин — 63 712;
  • розлади психіки та поведінки — 41 656;
  • ендокринні захворювання та порушення обміну речовин — 35 525;
  • хвороби ока та придаткового апарата — 26 323.

У МОЗ зазначають, що дані щодо роботи системи регулярно оновлюються та доступні на аналітичному дашборді відомства, а користувачів закликають ділитися власним досвідом проходження оцінювання для подальшого вдосконалення процесу.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies