За даними МОЗ, у 587 326 випадках (85,3%) людям встановлено статус інвалідності. Із них 255 тис. осіб отримали його вперше, понад 310 тис. — продовжили раніше встановлений статус. Водночас у 76 473 випадках (11,1%) статус інвалідності не встановлювався, а у 24 720 випадках (3,6%) рішення не ухвалювали, оскільки звернення стосувалися інших питань — зокрема оновлення індивідуальної програми реабілітації або визначення ступеня втрати професійної працездатності.
Переважна більшість українців проходила оцінювання очно в медичних закладах — 92,93%. Ще близько 7% скористалися альтернативними форматами: заочним, дистанційним або з виїздом експертної команди.
Як зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич, нова система працює вже понад рік і дозволяє проходити процедуру швидше та прозоріше. За її словами, середній шлях від електронної подачі документів до отримання рішення становить близько 16 днів, тоді як раніше розгляд справ у системі МСЕК міг тривати кілька місяців. Водночас посадовиця відзначила значне навантаження на окремі регіони та обласні центри.
Найчастіше під час оцінювання встановлювали інвалідність через:
- хвороби системи кровообігу — 123 428 випадків;
- хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — 114 729;
- новоутворення — 91 144;
- хвороби нервової системи — понад 86 тис.;
- травми, отруєння та інші наслідки зовнішніх причин — 63 712;
- розлади психіки та поведінки — 41 656;
- ендокринні захворювання та порушення обміну речовин — 35 525;
- хвороби ока та придаткового апарата — 26 323.
У МОЗ зазначають, що дані щодо роботи системи регулярно оновлюються та доступні на аналітичному дашборді відомства, а користувачів закликають ділитися власним досвідом проходження оцінювання для подальшого вдосконалення процесу.