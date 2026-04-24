Уряд анонсував розширення програми "Доступні ліки" з 1 липня

Пацієнти зможуть отримувати їх безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

З 1 липня в Україні планують суттєво розширити програму "Доступні ліки" — до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними на ринку.

За його словами, у другому півріччі програма охопить усі необхідні препарати для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань відповідно до медичних протоколів.

Ляшко наголосив, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні — вони спричиняють близько 60% усіх смертей. Щороку понад 800 тис людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, а майже 50 тис — інфаркт. При цьому значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

Наразі програмою вже скористалися понад 6,18 млн українців, а препарати доступні у 17 348 аптеках. Загалом до переліку входить 748 позицій лікарських засобів, і найбільший попит припадає саме на препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Також Міністерство охорони здоров’я проведе консультації з фармацевтичним ринком і підготують рішення для запуску оновленої програми.