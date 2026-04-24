Здоров'я

Уряд анонсував розширення програми "Доступні ліки" з 1 липня

З 1 липня в Україні планують суттєво розширити програму "Доступні ліки" — до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними на ринку. 

Пацієнти зможуть отримувати їх безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

За його словами, у другому півріччі програма охопить усі необхідні препарати для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань відповідно до медичних протоколів. 

Ляшко наголосив, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні — вони спричиняють близько 60% усіх смертей. Щороку понад 800 тис людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, а майже 50 тис — інфаркт. При цьому значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

Наразі програмою вже скористалися понад 6,18 млн українців, а препарати доступні у 17 348 аптеках. Загалом до переліку входить 748 позицій лікарських засобів, і найбільший попит припадає саме на препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Також Міністерство охорони здоров’я проведе консультації з фармацевтичним ринком і підготують рішення для запуску оновленої програми.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
