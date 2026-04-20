Сезон кліщів: МОЗ нагадало, як убезпечитися від укусу

Кліщі є переносниками небезпечних захворювань. 

Міністерство охорони здоров’я нагадало, що сезон активності кліщів перебуває в розпалі. Він триватиме майже до кінця осені, а пік очікується у травні-червні і вересні-жовтні.

Кліщі можуть вчепитися до людини не лише у лісі, а й на міських газонах, у парках і подвір’ях. МОЗ опублікувало в Telegram поради, як знизити ризик укусу кліща:

Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку.

Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий, із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

Не сидіть та не лежіть на траві.

Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.

Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

