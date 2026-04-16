Безкоштовні аналізи за держкошт: "Сінево" не виходить з програми медгарантій, але каже про такі ризики

Про це компанія “Сінево” розповіла у відповіді на запит LB.ua після того, як інформація про потенційний вихід компанії з програми медгарантій з’явилася у медіа.

Однак наразі компанія не розглядає виходу з програми медичних гарантій, за якою держава через Національну службу здоров’я сплачує медзакладам за послуги українцям.

В “Сінево” українці мають право отримувати безоплатні лабораторні дослідження за скеруванням лікаря в межах програми медичних гарантій.

“Наші європейські інвестори розглядають участь у Програмі медичних гарантій як важливий спосіб підтримки українського суспільства у надскладні часи, тому ми плануємо залишатися в програмі. У коментарях медіа ми лише описали один із ймовірних сценаріїв розвитку подій, який може стати реальністю, якщо НСЗУ продовжуватиме змінювати правила гри «заднім числом», постфактум”, – сказали в компанії.

Скільки пацієнтів скористалися програмою і отримати безоплатні аналізи в “Сінево”: У відповідь на запитання LB.ua в компанії заявили, що за 2025 рік за програмою медичних гарантій відділення «Сінево» відвідали близько 800 тисяч унікальних пацієнтів, загалом за рік виконали майже 4 мільйони тестів. А від початку 2026 року – уже понад 1,2 мільйона тестів.

У чому "Сінево" звинувачує НСЗУ: Компанія каже, що держава уже впровадила нові умови роботи, нібито “заднім числом”: “Головна проблема в тому, що фундаментальний принцип реформи «гроші йдуть за пацієнтом» фактично підміняється принципом «єдиного місця надання медичних послуг». Це створює умови, за яких приватні медичні установи де-факто змушують ставати широкопрофільними поліклініками (радянського зразка), що суперечить логіці спеціалізації та ефективності. Найбільш критичним є впровадження вимог (зокрема наказу №377), які пов’язують оплату лабораторних досліджень із наданням додаткових медичних послуг (консультацій лікарів, інструментальна діагностика тощо). Для лабораторії це штучний бар'єр”.

Компанія також стверджує, що існують дискримінаційні коефіцієнти, через які приватний сектор отримує в рази менше відшкодування за аналогічну роботу порівняно з державними закладами.

Ми уже звернулися із запитом на відповіді до Національної служби здоров’я.