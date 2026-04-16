До лікарень у ЄС уже відправили понад 5 тисяч пацієнтів із України

15 квітня нові рейси були до Фінляндії, Німеччини, Нідерландів і Норвегії.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Європейська комісія в межах Механізму цивільного захисту ЄС забезпечила перевезення понад 5000 українських пацієнтів до спеціалізованих лікарень у 22 країнах Європи. 

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Нові рейси були 15 квітня, тоді доставили хворих на лікування до Фінляндії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Єврокомісарка з питань рівності та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб наголосила, що ця цифра показує солідарність Європи у порятунку життів. 

Операція з медичної евакуації українців стала найбільшою в історії Механізму цивільного захисту ЄС. Координація здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації спільно з ВООЗ.

У Єврокомісії повідомили, що програма дозволяє пацієнтам із важкими пораненнями, хронічними і складними захворюваннями отримувати високоспеціалізовану допомогу за межами України. 

Євросоюз залучив медичний транспорт та логістику для безпечного транспортування потерпілих. 

