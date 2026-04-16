У «Добробуті» можна використати державні 7000 грн на дитину

У межах програми батьки або опікуни щомісяця отримують 7000 грн на дитину, а для дітей з інвалідністю — 10500 грн.

Медична мережа « Добробут » долучилась до державної програми, щоби батьки мали можливість скористатися соціальною допомогою на дітей до 1 року для оплати якісних медичних послуг для малюка.

Батьки можуть використати державні кошти на широкий спектр медичних послуг в “Добробуті”, зокрема:консультації:

педіатра та вузьких спеціалістів (невролога, ортопеда, кардіолога тощо);

лабораторні дослідження та інструментальну діагностику (УЗД, ЕКГ, рентген);

вакцинацію відповідно до календаря щеплень або за індивідуальним графіком;

інші необхідні медичні послуги.

Обираючи педіатричне спостереження в «Добробуті», батьки отримують комплексний підхід до здоров’я дитини: супровід лікаря від перших днів життя, сучасну доказову медицину без зайвих призначень, індивідуальні рекомендації щодо розвитку та можливість проходити обстеження у зручний час — у 18 медичних центрах мережі (крім медцентрів на вул. Любомира Гузара та вул. Мішуги) або вдома.

«Перший рік життя дитини — це час найбільшої уваги до здоров’я. Ми прагнемо, щоб у батьків було більше можливостей подбати про малюка без зайвого фінансового навантаження. Саме тому ми подбали про те, щоби батьки могли використати державну підтримку для оплати медичних послуг в наших центрах. Водночас ми підтримуємо державні ініціативи, спрямовані на здоров’я майбутнього нашої країни», — зазначила Олександра Машкевич, головна медична директорка медичної мережі «Добробут».

Записатися на прийом можна через сайт, мобільний додаток, контакт-центр або безпосередньо в медичних центрах мережі.

