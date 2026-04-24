На вихідних в Україні очікуються заморозки, денний температурний максимум +16°

На вихідних, 25-27 квітня, в Україні прогнозують холодну погоду, яку посилюватиме сильний вітер. Зберігається загроза заморозків вночі 25 і 27 квітня на ґрунті у більшості областей.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

25 квітня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-7° тепла, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту, на сході країни та Сумщині в повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.