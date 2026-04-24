Бойові дії на Донеччині, 204 бойові зіткнення, ворожі обстріли, саміт на Кіпрі. Яким запам’ятається 1521-й день повномасштабної війни.

У рамках чергового обміну військовополоненими між Україною та РФ додому повертаються 193 українські військові, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, особливість 73-го обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями.

Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки, вік найстаршого визволеного оборонця — 60 років.

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Відео повернення українських військових з російського полону оприлюднила пресслужба СБУ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 квітня відбулося 204 бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 23 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки.

Упродовж дня 24 квітня російські окупанти майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені магазини, інфраструктура, багатоквартирні й приватні будинки. У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджений приватний будинок та авто.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

США не планують більше подовжувати дію винятків із санкцій проти російської нафти, заявив єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович після візиту до Вашингтона.

Це питання він обговорив із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Американська сторона дала зрозуміти, що нинішнє послаблення було тимчасовим заходом і більше не повториться.

Лідери Європейського Союзу заявили, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України вже сформовані — це підтримує зусилля президента Володимира Зеленського щодо приєднання до блоку, пише Bloomberg.

На саміті на Кіпрі в четвер вони погодилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями, повідомив чиновник ЄС на умовах анонімності.

Водночас конкретних термінів вступу України до ЄС поки немає.

