Єврокомісар Шефчович: США більше не робитимуть винятків із санкцій проти російської нафти

США не планують більше подовжувати дію винятків із санкцій проти російської нафти.

Про це заявив єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович після візиту до Вашингтона, передає «Європейська правда».

Це питання він обговорив із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Американська сторона дала зрозуміти, що нинішнє послаблення було тимчасовим заходом і більше не повториться.

За словами єврокомісара, Бессент пояснив, що раніше Штати пішли на поступки зверненнями кількох країн із низьким рівнем доходів. Ці держави опинилися у дуже важкому становищі через ситуацію на світовому ринку енергоносіїв та війну на Близькому Сході. Саме щоб підтримати ці вразливі країни, Вашингтон тимчасово пом'якшив обмеження, але цей період добігає кінця. Знову продовжувати дію винятків Штати не будуть.