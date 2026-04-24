«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Єврокомісар Шефчович: США більше не робитимуть винятків із санкцій проти російської нафти

Американська сторона дала зрозуміти, що послаблення було тимчасовим заходом і більше не повториться.

єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович
США не планують більше подовжувати дію винятків із санкцій проти російської нафти. 

Про це заявив єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович після візиту до Вашингтона, передає «Європейська правда».

Це питання він обговорив із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Американська сторона дала зрозуміти, що нинішнє послаблення було тимчасовим заходом і більше не повториться.

За словами єврокомісара, Бессент пояснив, що раніше Штати пішли на поступки зверненнями кількох країн із низьким рівнем доходів. Ці держави опинилися у дуже важкому становищі через ситуацію на світовому ринку енергоносіїв та війну на Близькому Сході. Саме щоб підтримати ці вразливі країни, Вашингтон тимчасово пом'якшив обмеження, але цей період добігає кінця. Знову продовжувати дію винятків Штати не будуть.

  • Нещодавно Міністерство фінансів США повідомило про видачу генеральної ліцензії, яка дозволяє продажі та постачання сирої нафти російського походження, що була завантажена на судна станом на 17 квітня.
  • Таким чином відомство порушило обіцянку міністра Бессента, який спершу стверджував, що виняток із санкційного режиму проти росіян, який діяв упродовж місяця для стабілізації ситуації на час війни проти Ірану, не буде продовжено.
  • США вперше послабили санкції проти російської нафти в морі 13 березня.
  • У Вашингтоні переконували, що Москва заробить на цьому "незначні" 2 мільярди доларів.
