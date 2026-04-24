«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСвіт

У Норвегії хочуть заборонити соцмережі для дітей віком до 16 років

Наразі готують відповідний законопроєкт.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Норвегія планує до кінця цього року подати до парламенту законопроєкт, який забороняє дітям до 16 років користуватися соціальними мережами, пише Reuters

Відповідальність за перевірку віку користувачів уряд планує покласти безпосередньо на технологічні компанії. Цим рішенням країна доєднається до низки європейських держав, які намагаються обмежити вплив цифрових платформ на підлітків за прикладом Австралії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що мета цього закону — повернути дітям справжнє дитинство. Уряд вважає заборону соцмереж необхідним заходом для захисту психічного здоров'я і безпеки молоді в цифровому просторі.

Поки що влада не оприлюднила точний список додатків, які потраплять під заборону. Для порівняння, аналогічні обмеження в Австралії стосуються таких гігантів, як Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube та X (Twitter). Представники YouTube уже відреагували на ініціативу, заявивши, що компанія роками інвестує в безпеку дітей і надає доступ до освітнього контенту, а повні заборони можуть змусити підлітків шукати менш безпечні сегменти інтернету.

  • У Туреччині уже ухвалили законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.
  • В Індонезії з березня діє заборона для дітей до 16 років користуватися цифровими платформами.
  • Інші країни, зокрема Іспанія, Франція та Велика Британія, також розглядають або вже впроваджують подібні обмеження на тлі зростаючого занепокоєння щодо впливу неконтрольованого контенту соціальних мереж на дітей.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies