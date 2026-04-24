У Норвегії хочуть заборонити соцмережі для дітей віком до 16 років

Норвегія планує до кінця цього року подати до парламенту законопроєкт, який забороняє дітям до 16 років користуватися соціальними мережами, пише Reuters.

Відповідальність за перевірку віку користувачів уряд планує покласти безпосередньо на технологічні компанії. Цим рішенням країна доєднається до низки європейських держав, які намагаються обмежити вплив цифрових платформ на підлітків за прикладом Австралії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що мета цього закону — повернути дітям справжнє дитинство. Уряд вважає заборону соцмереж необхідним заходом для захисту психічного здоров'я і безпеки молоді в цифровому просторі.

Поки що влада не оприлюднила точний список додатків, які потраплять під заборону. Для порівняння, аналогічні обмеження в Австралії стосуються таких гігантів, як Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube та X (Twitter). Представники YouTube уже відреагували на ініціативу, заявивши, що компанія роками інвестує в безпеку дітей і надає доступ до освітнього контенту, а повні заборони можуть змусити підлітків шукати менш безпечні сегменти інтернету.