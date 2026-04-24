Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
США запроваджують санкції проти компаній та країн, що ведуть бізнес з Іраном

Йдеться, зокрема, про великий нафтопереробний завод, що базується в Китаї.

Скотт Бессент
Фото: PBS

США запроваджують економічні санкції проти великого нафтопереробного заводу в Китаї, та приблизно 40 судноплавних компаній і танкерів, що займаються транспортуванням іранської нафти.

Про це пише Associated Press.

Це частина кампанії Трампа, спрямованої на припинення ключового джерела доходів Ірану — експорту нафти.

Під санкції потрапив завод Hengli Petrochemical у китайському портовому місті, потужність якого переробляє приблизно 400 000 барелів сирої нафти на день, що робить його одним з найбільших незалежних нафтопереробних заводів у Китаї. Міністерство фінансів США стверджує, що Hengli отримує поставки іранської сирої нафти з 2023 року та приносить іранським військовим сотні мільйонів доларів доходу.

Як повідомляє видання, Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, імпортуючи від 80% до 90% до початку американо-ізраїльської війни з Іраном, хоча походження цієї сирої нафти, що транспортується тіньовим флотом суден, часто приховується.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що його відомство «продовжуватиме звужувати мережу суден, посередників та покупців, на яких Іран покладається для транспортування своєї нафти на світові ринки».

  • США та ЄС домовилися про спільні заходи для зменшення залежності від Китаю. Пекін наразі контролює понад 80% світового ринку рідкісноземельних металів. 
  • США заморозили іранські $344 млн у криптовалюті. Бессент пригрозив відстежувати всі кошти, які Іран хоче вивести за межі країни.
﻿
