Трамп хоче покарати Британію за відмову воювати з Іраном, переглянувши позицію щодо Фолклендів

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант тиску на Велику Британію через недостатню залученість у війну з Іраном шляхом перегляду офіційної позиції щодо Фолклендських островів.

Як пише BBC, попередні президенти не намагалися втручатися у те, що Сполучене Королівство де-факто контролює спірну територію, за яку воювало з Аргентиною у 1982 році. Попри відсутність юридично оформленої позиції, Білий дім не оскаржував суверенітет Лондона над заморським володінням.

Усі партії британського парламенту, навіть лояльна до Трампа "Reform UK", заявили про неприпустимість будь-яких сумнівів у тому, що Фолкленди належать Британії. Лідер праворадикальної опозиції Найджел Фарадж пообіцяв донести це до президента Аргентини Хав'єра Мілея, з яким планує зустріч пізніше цього року.

На тлі скандалу щодо Фолклендських островів короля Чарльза закликали подумати про скасування державного візиту у США. Монарх вирушить до Вашингтона на запрошення Трампа вже через три дні.