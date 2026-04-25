Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСвіт

Макрон закликав Європу "прокинутися", бо проти неї США, Китай і Росія

Візит до Греції розпочався з геополітичної заяви.

Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон під час дводенного візиту до Греції заявив, що настав час для того, щоб Європа "прокинулася" на тлі унікального моменту, коли одразу три визначальних держави у світі - США, Росія та Китай - виступають проти її інтересів.

Як зазначив політик у своєму виступі, Євросоюзу час активніше відстоювати свою позицію на міжнародній арені.

Макрон підкреслив, що політика "Америка понад усе" не є визначальною лише для Дональда Трампа і спостерігається у США вже упродовж мінімум 15 років. Що ж до Китаю, то він буквально знищує європейську промисловість, користуючись тим, що регуляція стає більшим тягарем для європейських виробників, ніж іноземних. 

Президент порахував, що тільки в Німеччині дії Китаю призвели до скорочення 250 тисяч робочих місць.

Читайте також
