Макрон закликав Європу "прокинутися", бо проти неї США, Китай і Росія

Президент Франції Емманюель Макрон під час дводенного візиту до Греції заявив, що настав час для того, щоб Європа "прокинулася" на тлі унікального моменту, коли одразу три визначальних держави у світі - США, Росія та Китай - виступають проти її інтересів.

Як зазначив політик у своєму виступі, Євросоюзу час активніше відстоювати свою позицію на міжнародній арені.

Макрон підкреслив, що політика "Америка понад усе" не є визначальною лише для Дональда Трампа і спостерігається у США вже упродовж мінімум 15 років. Що ж до Китаю, то він буквально знищує європейську промисловість, користуючись тим, що регуляція стає більшим тягарем для європейських виробників, ніж іноземних.

Президент порахував, що тільки в Німеччині дії Китаю призвели до скорочення 250 тисяч робочих місць.