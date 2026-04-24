НАТО заперечує можливість виключення Іспанії з НАТО через позицію щодо Ірану

У НАТО заявили про відсутність юридичних механізмів для виключення або призупинення членства будь-якої країни в Альянсі, пише ВВС.
Така реакція блоку з'явилася після оприлюднення інформації про внутрішні обговорення в Пентагоні щодо можливого «покарання» Іспанії за її відмову підтримати військові дії США проти Ірану.
Представник НАТО заявив журналістам, що основоположний договір організації просто не передбачає процедури виключення союзників.
- Німеччина й Італія вже виступили на підтримку Іспанії, підкресливши, що її членство в НАТО не підлягає сумніву.
- Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна готова до співпраці, але тільки в межах міжнародного права.
- При цьому у Британії є напруженість через приховані погрози США переглянути підтримку британського суверенітету над Фолклендськими островами.