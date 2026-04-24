НАТО заперечує можливість виключення Іспанії з НАТО через позицію щодо Ірану

В Альянсі для такого кроку немає юридичних механізмів.

У НАТО заявили про відсутність юридичних механізмів для виключення або призупинення членства будь-якої країни в Альянсі, пише ВВС.

Така реакція блоку з'явилася після оприлюднення інформації про внутрішні обговорення в Пентагоні щодо можливого «покарання» Іспанії за її відмову підтримати військові дії США проти Ірану.

Представник НАТО заявив журналістам, що основоположний договір організації просто не передбачає процедури виключення союзників.