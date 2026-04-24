США та ЄС домовилися про спільні заходи для зменшення залежності від Китаю

Пекін наразі контролює понад 80% світового ринку рідкісноземельних металів. 

прапори ЄС і США
Фото: З відкритих джерел

США і ЄС домовилися спільно працювати над видобутком і закупівлею критично важливих мінералів, передає Bloomberg

Ця угода має на меті зменшити залежність західних країн від Китаю, який зараз контролює понад 80% світового ринку рідкоземельних металів. 

Сторони планують разом встановлювати мінімальні ціни на сировину і впроваджувати субсидії, щоб підтримати власні підприємства та зробити їх конкурентоспроможними.

За реалізацію плану відповідатимуть торговельні відомства США і Єврокомісії. Торговий представник США Джеймісон Грір пояснив, що спільні зусилля допоможуть зміцнити внутрішню промисловість, яка критично залежить від стабільного постачання мінералів. Хоча в офіційному документі Китай прямо не називають, очевидно, що заходи спрямовані саме проти його монополії. 

Торговельне протистояння загострилося ще минулого року, коли Пекін обмежив експорт стратегічних матеріалів, що використовуються у високих технологіях.

Ця домовленість стала важливим позитивним сигналом у відносинах між Вашингтоном і Брюсселем, які останнім часом стали напруженими через розбіжності щодо війни в Ірані. 

  • Ще у січні цього року стало відомо, що США мають намір домагатися швидших і рішучіших дій від країн G7 та партнерів для зменшення залежності від Китаю у сфері постачання критично важливих мінералів.
  • Раніше Китай обмежив експорт рідкісноземельних металів і магнітів японським компаніям, а також заборонив постачання продукції подвійного призначення для японських військових.
