США та ЄС домовилися про спільні заходи для зменшення залежності від Китаю

США і ЄС домовилися спільно працювати над видобутком і закупівлею критично важливих мінералів, передає Bloomberg.

Ця угода має на меті зменшити залежність західних країн від Китаю, який зараз контролює понад 80% світового ринку рідкоземельних металів.

Сторони планують разом встановлювати мінімальні ціни на сировину і впроваджувати субсидії, щоб підтримати власні підприємства та зробити їх конкурентоспроможними.

За реалізацію плану відповідатимуть торговельні відомства США і Єврокомісії. Торговий представник США Джеймісон Грір пояснив, що спільні зусилля допоможуть зміцнити внутрішню промисловість, яка критично залежить від стабільного постачання мінералів. Хоча в офіційному документі Китай прямо не називають, очевидно, що заходи спрямовані саме проти його монополії.

Торговельне протистояння загострилося ще минулого року, коли Пекін обмежив експорт стратегічних матеріалів, що використовуються у високих технологіях.

Ця домовленість стала важливим позитивним сигналом у відносинах між Вашингтоном і Брюсселем, які останнім часом стали напруженими через розбіжності щодо війни в Ірані.