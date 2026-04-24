Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Туреччині підліткам обмежать доступ до соціальних мереж

Закон змусить соціальні платформи запровадити системи перевірки віку, надати інструменти батьківського контролю та зобов'яже компанії швидко реагувати на контент, який вважається шкідливим.

У Туреччині підліткам обмежать доступ до соціальних мереж
Жінка з телефоном на фоні екрану із позначками соціальних мереж, Стамбул, Туреччина, 14 жовтня 2022 р,
Фото: EPA/UPG

У Туреччині ухвалили законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Як пише АР, про це повідомили державні медіа Туреччини.

Ухвалення документу відбулося через тиждень після того, як 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів і вчителя у середній школі в Кахраманмараші на півдні Туреччини. Поліція розслідує онлайн-активність нападника, який також загинув, щоб з’ясувати мотиви нападу.

Закон змусить соціальні платформи запровадити системи перевірки віку, надати інструменти батьківського контролю та зобов’яже компанії швидко реагувати на контент, який вважається шкідливим.

Згідно із законом, цифрові платформи такі як YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші повинні будуть блокувати створення акаунтів для дітей до 15 років і впровадити інструменти батьківського контролю для керування доступом.

Компанії онлайн-ігор також повинні будуть призначити представника в Туреччині, щоб забезпечити виконання нових правил. Серед можливих санкцій – обмеження інтернет-пропускної здатності та штрафи від національного регулятора зв’язку.

Тепер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має затвердити закон протягом 15 днів, щоб він набув чинності. Раніше він заявив про необхідність зменшення онлайн-ризиків для безпеки та приватності дітей.

Основна опозиційна сила – Республіканська народна партія (CHP) розкритикувала ініціативу, заявивши, що дітей слід захищати «не заборонами, а політикою, заснованою на правах».

Подібні заходи вже впроваджуються і в інших країнах. Наприклад, в Австралії з грудня почали обмежувати доступ дітей до соцмереж, а в Індонезії з березня діє заборона для дітей до 16 років користуватися цифровими платформами.

Інші країни, зокрема Іспанія, Франція та Велика Британія, також розглядають або вже впроваджують подібні обмеження на тлі зростаючого занепокоєння щодо впливу неконтрольованого контенту соціальних мереж на дітей.

