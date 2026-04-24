У Туреччині підліткам обмежать доступ до соціальних мереж

Закон змусить соціальні платформи запровадити системи перевірки віку, надати інструменти батьківського контролю та зобов’яже компанії швидко реагувати на контент, який вважається шкідливим.

У Туреччині ухвалили законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Як пише АР, про це повідомили державні медіа Туреччини.

Ухвалення документу відбулося через тиждень після того, як 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів і вчителя у середній школі в Кахраманмараші на півдні Туреччини. Поліція розслідує онлайн-активність нападника, який також загинув, щоб з’ясувати мотиви нападу.

Закон змусить соціальні платформи запровадити системи перевірки віку, надати інструменти батьківського контролю та зобов’яже компанії швидко реагувати на контент, який вважається шкідливим.

Згідно із законом, цифрові платформи такі як YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші повинні будуть блокувати створення акаунтів для дітей до 15 років і впровадити інструменти батьківського контролю для керування доступом.

Компанії онлайн-ігор також повинні будуть призначити представника в Туреччині, щоб забезпечити виконання нових правил. Серед можливих санкцій – обмеження інтернет-пропускної здатності та штрафи від національного регулятора зв’язку.

Тепер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має затвердити закон протягом 15 днів, щоб він набув чинності. Раніше він заявив про необхідність зменшення онлайн-ризиків для безпеки та приватності дітей.

Основна опозиційна сила – Республіканська народна партія (CHP) розкритикувала ініціативу, заявивши, що дітей слід захищати «не заборонами, а політикою, заснованою на правах».

Подібні заходи вже впроваджуються і в інших країнах. Наприклад, в Австралії з грудня почали обмежувати доступ дітей до соцмереж, а в Індонезії з березня діє заборона для дітей до 16 років користуватися цифровими платформами.

Інші країни, зокрема Іспанія, Франція та Велика Британія, також розглядають або вже впроваджують подібні обмеження на тлі зростаючого занепокоєння щодо впливу неконтрольованого контенту соціальних мереж на дітей.