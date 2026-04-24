США заморозили іранські $344 млн у криптовалюті

США ввели санкції проти низки криптовалютних гаманців, які пов’язані з Іраном, і заморозили таким чином $344 млн.

Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.

«За умов економічного тиску Міністерство фінансів США продовжуватиме систематично підривати здатність Тегерана генерувати, переміщувати та репатріювати кошти. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів накладає санкції на численні гаманці, пов'язані з Іраном, що призвело до заморожування 344 мільйонів доларів у криптовалюті», - написав Бессент у соцмережі Х.

Він наголосив, що Штати будуть відстежувати кошти, які Іран «відчайдушно намагається вивести за межі країни, та атакуватимемо всі фінансові канали, пов'язані з режимом».