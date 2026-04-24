Довічне позбавлення волі присудили вбивці дворічного хлопчика на Дніпропетровщині

Вбивця завдав чотири удари ножем дитині.

Фото: Руслан Кравченко

На Дніпропетровщині засуджено до довічного позбавлення волі чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив дворічного хлопчика.

Про це повідомив Генеральним прокурор Руслан Кравченко.

Подія сталася у липні 2021 року в одному із сіл Криворізького району. Засуджений прийшов до будинку колишньої співмешканки, скориставшись відсутністю дорослих. У помешканні були лише двоє дітей: 7-річна дівчинка та 2-річний хлопчик. 

На тлі ревнощів та конфлікту з жінкою він вимагав в неї гроші, погрожуючи вбивством дітей. 

"Зв’язав їм руки та ноги, заклеїв дівчинці рот, повністю позбавив можливості рухатися і кликати на допомогу.Після цього зателефонував матері і, погрожуючи вбивством дітей, вимагав гроші.«Скільки коштує життя твоїх дітей?» – це не емоція, це зафіксований у матеріалах справи злочин.Попри готовність матері виконати всі вимоги, він не зупинився", - йдеться в заяві Генпрокурора.

На очах у старшої сестри вбивця завдав чотири удари ножем у шию дворічній дитині. Після цього забрав гроші та телефон і втік. Дівчинка змогла звільнитися і покликати на допомогу. Нападника затримали того ж дня. 

Хлопчик чотири дні боровся за життя в реанімації, але поранення були несумісні з життям.

Суд визнав чоловіка винним за низкою тяжких та особливо тяжких злочинів. Вирок – довічне позбавлення волі.

