Посадовця Держпродспоживслужби на Волині підозрюють у хабарництві

Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві начальнику одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Його підозрюють у тому, що вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду.

Як розповіли у ДБР, також перевіряється причетність до оборудки керівництва відомства.

Посадовець вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду. Йдеться про контроль за цінами, перевірки товарів на відповідність вимогам, правильність маркування, наявність сертифікатів, а також точність ваги й об’єму.

Встановили, що один із фігурантів повідомив підприємцю про «успішну перевірку» і натякнув, що результат варто «закріпити». Щоб не отримувати гроші особисто, їх запропонували передати через посередника на автозаправці. Сума становила 100 тисяч гривень за одну довідку. Одразу після передачі частини грошей посередника затримали.

Керівнику відділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою застави понад 120 тисяч гривень.Також наклали арешт на майно вартістю понад 5 млн грн, зокрема на 13 земельних ділянок у Волинській області та автомобіль Volkswagen.

Наразі завершуються процесуальні дії щодо іншого фігуранта з числа керівництва. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі епізоди та інших причетних.

За попередніми оцінками, сума отриманих грошей може сягати кількох сотень тисяч гривень.