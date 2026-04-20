400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Посадовця Держпродспоживслужби на Волині підозрюють у хабарництві

Його підозрюють у тому, що вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду.

Затримання підозрюваного
Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві начальнику одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Його підозрюють у тому, що вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду.

Як розповіли у ДБР, також перевіряється причетність до оборудки керівництва відомства.

Посадовець вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду. Йдеться про контроль за цінами, перевірки товарів на відповідність вимогам, правильність маркування, наявність сертифікатів, а також точність ваги й об’єму.

Встановили, що один із фігурантів повідомив підприємцю про «успішну перевірку» і натякнув, що результат варто «закріпити». Щоб не отримувати гроші особисто, їх запропонували передати через посередника на автозаправці. Сума становила 100 тисяч гривень за одну довідку. Одразу після передачі частини грошей посередника затримали.

Керівнику відділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою застави понад 120 тисяч гривень.Також наклали арешт на майно вартістю понад 5 млн грн, зокрема на 13 земельних ділянок у Волинській області та автомобіль Volkswagen.

Наразі завершуються процесуальні дії щодо іншого фігуранта з числа керівництва. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі епізоди та інших причетних.

За попередніми оцінками, сума отриманих грошей може сягати кількох сотень тисяч гривень.

Читайте також
