ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє поліцейських постраждали через атаку російського дрона у Краматорську

Окупанти атакували з дрона службовий автомобіль патрульних.

FPV-дрон
Фото: Міноборони

Ворог атакував дроном службовий автомобіль поліцейських під час нічного патрулювання у Краматорську на Донеччині. Авто повністю знищене, двоє поліцейських звернулися по меддопомогу.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"Сьогодні вночі у Краматорську ворог завдав удару по службовому автомобілю патрульних, які в цей момент рухалися містом під час несення служби. Ймовірно, удар був здійснений за допомогою FPV-дрона", – ідеться у повідомленні.

Після влучання патрульні намагалися загасити авто вогнегасником, проте транспортний засіб був повністю знищений вогнем.

Унаслідок удару патрульні звернулися по меддопомогу. 

﻿
