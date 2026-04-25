На Черкащині уламки російської ракети пошкодили дах приватного будинку

Сили ППО знешкодили 5 ворожих ракет і дрон над Черкащиною.

У ніч на суботу, 25 квітня, російські війська завдали по Україні комбінованого удару. Є пошкодження у Черкаській області.

Про це повідомляє очільник ОВА Ігор Табурець.

"У ніч на суботу рф комбіновано атакувала Україну. Ворожі цілі фіксували також у повітряному просторі нашої області", – ідеться у повідомленні.

Сили та засоби ППО знешкодили п'ять російських ракет та один БпЛА в межах Черкащини.

У Черкаському районі уламки ракети пошкоджено покрівлю приватного будинку. Обійшлося без жертв та поранених.

Обстеження території триває.