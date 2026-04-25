На Черкащині уламки російської ракети пошкодили дах приватного будинку

У ніч на суботу, 25 квітня, російські війська завдали по Україні комбінованого удару. Є пошкодження у Черкаській області.
Про це повідомляє очільник ОВА Ігор Табурець.
"У ніч на суботу рф комбіновано атакувала Україну. Ворожі цілі фіксували також у повітряному просторі нашої області", – ідеться у повідомленні.
Сили та засоби ППО знешкодили п'ять російських ракет та один БпЛА в межах Черкащини.
У Черкаському районі уламки ракети пошкоджено покрівлю приватного будинку. Обійшлося без жертв та поранених.
Обстеження території триває.
- Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру та Харкову із застосуванням БпЛА та балістичних ракет. У Дніпрі станом на 7 ранку поранені вже 14 людей.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про влучання у Немишлянському районі та удари по Київському і Шевченківському районах.