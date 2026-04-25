Росіяни вбили та поранили 21 людину на Херсонщині

Під обстрілами РФ упродовж доби опинилися критична та соціальна інфраструктура області.

Минулої доби під російськими обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок російського терору 4 людини загинули, ще 17 – дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Дніпровське, Гончарне, Кізомис, Янтарне, Софіївка, Понятівка, Іванівка, Микільське, Киселівка, Томарине, Берислав, Червоне, Новорайськ, Нововоронцовка, Хрещенівка, Бургунка, Дудчани, Львове, Михайлівка, Новоолександрівка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили складське приміщення, сільгосптехніку, вантажівки, мікроавтобус, мотоцикл та приватні автомобілі.

