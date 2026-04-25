Вночі 25 квітня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджені будинки і припортова інфраструктура. Двоє людей постраждали.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На жаль, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", – повідомляє він.

Фото: ДСНС України

Внаслідок влучань пошкоджено та зруйновано три приватних житлові будинки, господарське приміщення та сім автомобілей.

Також пошкоджені обʼєкти припортової інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі.

Фото: ДСНС України

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків.

Уночі 25 квітня РФ завдала комбінованого удару по українських містах. У Дніпрі відомо про 18 постраждалих. Місто вже 10 годин перебуває під ворожою атакою.

У Харкові пошкодження є у трьох районах міста. Відомо про двох поранених.

На Черкащині унаслідок атаки РФ пошкоджено покрівлю приватного будинку.