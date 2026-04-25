Вночі 25 квітня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджені будинки і припортова інфраструктура. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На жаль, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", – повідомляє він.
Внаслідок влучань пошкоджено та зруйновано три приватних житлові будинки, господарське приміщення та сім автомобілей.
Також пошкоджені обʼєкти припортової інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі.
На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків.
- Уночі 25 квітня РФ завдала комбінованого удару по українських містах. У Дніпрі відомо про 18 постраждалих. Місто вже 10 годин перебуває під ворожою атакою.
- У Харкові пошкодження є у трьох районах міста. Відомо про двох поранених.
- Сили ППО знешкодили 610 із 666 ворожих повітряних цілей. Основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.