РФ за добу завдала 555 ударів по Запорізькій області

Понад 40 населених пунктів області опинилися під ворожими ударами.

наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 555 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Зарічному, Комишувасі, Новосолошиному, Любицькому, Лісному, Юліївці, Лукʼянівському, Оріхову, Микільському, Чарівному, Єгорівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці, Святопетрівці, Рівному, Цвітковому та Копанях.

357 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Біленьке, Роздолля, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лукʼянівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке, Добропілля та Нестерянку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому.

167 артударів прийшлися по Зарічному, Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

