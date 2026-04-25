РФ за добу завдала 555 ударів по Запорізькій області

Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

167 артударів прийшлися по Зарічному, Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Зарічному, Комишувасі, Новосолошиному, Любицькому, Лісному, Юліївці, Лукʼянівському, Оріхову, Микільському, Чарівному, Єгорівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці, Святопетрівці, Рівному, Цвітковому та Копанях.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

