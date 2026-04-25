Стерненко: українські дрони вперше долетіли до Уралу

Також безпілотники атакували Єкатеринбург, є постраждалі.

Українські безпілотники, ймовірно, вперше досягли території Уралу, подолавши відстань понад 1800 кілометрів.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його словами, у місті Єкатеринбург засоби російської РЕБ могли змінити траєкторію дрона, внаслідок чого він влучив у житловий будинок. У результаті інциденту постраждали шестеро людей.

Інформацію про вибухи у Єкатеринбурзі підтвердив губернатор Свердловської області Денис Паслер.

За його словами, з пошкодженої будівлі евакуювали близько 50 мешканців, а в регіоні тимчасово закрили повітряний простір.

Крім того, вибухи також чули у Челябінську.

Зазначається, що безпілотник влучив у житловий комплекс у центральній частині міста. Це перший зафіксований випадок удару безпілотників по інфраструктурі Єкатеринбурга з початку атак у глибині території Росії.

Місцеві жителі також повідомляють, що перед вибухом не було офіційних попереджень про загрозу.

Як зазначає ASTRA, приблизно за 3 км від пошкодженого житлового комплексу в Єкатеринбурзі розташоване військове підприємство "Вектор", яке спеціалізується на виробництві апаратури зв’язку.

Як свідчить OSINT-аналіз, український безпілотник, імовірно, намагався атакувати саме це підприємство. За траєкторією польоту дрона, ціллю міг бути завод, який знаходиться приблизно за 3 км від житлового комплексу "Триніті", де зафіксовано влучання.

Йдеться про Уральське виробниче підприємство "Вектор", яке виконує оборонні замовлення та має ліцензію на обслуговування озброєння і військової техніки. Підприємство спеціалізується на виробництві радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури.

"Вектор" входить до складу концерну Алмаз-Антей та перебуває під санкціями США і України.