Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Стерненко: українські дрони вперше долетіли до Уралу

Також безпілотники атакували Єкатеринбург, є постраждалі.

Фото: ASTRA

Українські безпілотники, ймовірно, вперше досягли території Уралу, подолавши відстань понад 1800 кілометрів. 

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його словами, у місті Єкатеринбург засоби російської РЕБ могли змінити траєкторію дрона, внаслідок чого він влучив у житловий будинок. У результаті інциденту постраждали шестеро людей.

Інформацію про вибухи у Єкатеринбурзі підтвердив губернатор Свердловської області Денис Паслер. 

За його словами, з пошкодженої будівлі евакуювали близько 50 мешканців, а в регіоні тимчасово закрили повітряний простір.

Крім того, вибухи також чули у Челябінську.

Зазначається, що безпілотник влучив у житловий комплекс у центральній частині міста. Це перший зафіксований випадок удару безпілотників по інфраструктурі Єкатеринбурга з початку атак у глибині території Росії. 

Місцеві жителі також повідомляють, що перед вибухом не було офіційних попереджень про загрозу.

Як зазначає ASTRA, приблизно за 3 км від пошкодженого житлового комплексу в Єкатеринбурзі розташоване військове підприємство "Вектор", яке спеціалізується на виробництві апаратури зв’язку.

Як свідчить OSINT-аналіз, український безпілотник, імовірно, намагався атакувати саме це підприємство. За траєкторією польоту дрона, ціллю міг бути завод, який знаходиться приблизно за 3 км від житлового комплексу "Триніті", де зафіксовано влучання.

Йдеться про Уральське виробниче підприємство "Вектор", яке виконує оборонні замовлення та має ліцензію на обслуговування озброєння і військової техніки. Підприємство спеціалізується на виробництві радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури.

"Вектор" входить до складу концерну Алмаз-Антей та перебуває під санкціями США і України.

Читайте також
