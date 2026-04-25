Скандал у 14 ОМБр. Логістика, яка не працювала вісім місяців і запрацювала за дві доби

Як на історію відреагували Генштаб, Міністерство оборони та у військовому середовищі і на які системні проблеми вона вказує – LB.ua зібрав усе, що наразі відомо. А також звернувся за коментарями до військової омбудсманки, нардепів оборонного комітету та Угруповання об'єднаних сил.

За два дні до розголосу в бригаді змінили командування, її очолив полковник Тарас Максімов. 24 квітня він зідзвонився з бійцями, а також сказав, що на позиції вже доставлено провізію. Та пообіцяв ротацію “якщо погода з дощем і снігом збережеться”.

“Кожна посилка – на 7-14 днів. Воду добуваємо самі – дощову, зимою топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4-2,5 літри. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", – передала звернення бійців Анастасія Сільчук.

Знімки опублікувала донька колишнього військового цієї бригади, який підтримує зв'язок з бійцями. Після неї з дописом вийшла дружина одного із військових, що на фото.

22 квітня соцмережами розлетілися фото чотирьох військовослужбовців 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого (в/ч у складі Сухопутних військ, входить до складу 10 армійського корпусу, місце дислокації – м. Володимир Волинської області). Як з’ясувалося, понад вісім місяців вони перебувають на позиції на Куп’янському напрямку без нормального забезпечення їжею та водою.

Фото: threads.com/@i.petrovna_ Бійці 14 ОМБр на позиціях

Як коментують ситуацію

22 квітня. Першими на допис відреагували в Міністерстві оборони. Написали, що на ситуацію вже звернули увагу відповідні командувачі, і з родичами вже вийшли на зв’язок.

“Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною”, – написало МОУ у коментарі.

Іванна Побережнюк, яка першою опублікувала фотографії бійців, підтвердила "УП. Життя", що після розголосу військовим передали чотири посилки з їжею. І що командування справді сконтактувало з родичами військових.

Фото: 14 ОМБр

23 квітня. З коментарем вийшла 14 окрема механізована бригада. У дописі на офіційній сторінці зауважили, що у посиленому режимі пробують вирішити ситуацію, “попри ускладнену логістику до позицій, яка здійснюється за допомогою дронів”.

24 квітня. Вранці з’явилася позиція Генерального штабу. Там сказали, що попереднє командування бригади приховувало реальний стан справ.

“Було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців”, – повідомили в дописі.

Також заявили, що завершують службове розслідування, а результати передадуть правоохоронцям.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі LB.ua повідомив, що вони дізналися про історію з бійцями 14 бригади “плюс-мінус одночасно з першими публічними сигналами”. “Тепер перевіряємо, чому не було вчасно доведено з нижніх рівнів”, – відповів він.

Воєнна кореспондентка Діана Буцко коментуючи на своїй Facebook-сторінці офіційні пояснення щодо складної логістики зазначає: “Так, утримувати позиції за річкою надзвичайно складно, організовувати туди логістику теж. Але багато підрозділів тримали/тримають позиції за Осколом. Там, де хороша бригада, солдати не голодують. Звісно, можуть бути затримки через погодні умови. Навіть у найкращих бригадах бійці, буває, топлять сніг, бо вода закінчується. Але як виняток, а не систематично”.

Фото: Генштаб Ілюстративне фото

LB.ua звернувся з офіційним запитом до Офісу військового омбудсмана – чи надходили скарги щодо 14 ОМБр до того, як історія набула розголосу, а також, чи бере Офіс участь у розслідуванні.

Згодом з'явився коментар омбудсманки Ольги Решетилової "Радіо Свобода", в якому вона розповіла, що вони знали про цю історію за півтора тижні до публікації в соцмережах і командування з'ясовувало обставини.

"Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було прийнято рішення відповідне, чому, так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими", – зазначає вона.

Також ми намагаємося з'ясувати думку народних депутатів Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та чи планується засідання з цього приводу.

Як отримаємо відповіді – опублікуємо.

Зміна керівництва

Генштаб в офіційній відповіді зауважив, що “з метою виправлення ситуації” змінили керівництво 14-ї бригади та 10 армійського корпусу.

Бригаду очолив полковник Тарас Максімов (замість підполковника Анатолія Лисецького). До лютого 2026 року він був комбригом 155 ОМБр “Анна Київська” – посаду обійняв у грудні 2024 року після скандалу з масовими СЗЧ та зняття попереднього комбрига Дмитра Рюмшина.

Корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. Він прийшов на місце Сергія Перця.

Як пише "Українська правда", посилаючись на джерело в Генштабі, зняття командира корпусу та комбрига безпосередньо не пов'язане з публікацією фотографій з бійцями.

Сергія Перця, пише УП, посилаючись на джерело в Силах оборони, понизили в зв'язку з переведенням на посаду начальника штабу ОК "Схід".

Для полковника Максімова ця версія має публічне підтвердження: офіційний допис 14 ОМБр про передачу йому бойового прапора датований 20 квітня, за два дні до публікації фото військових на позиціях.

Фото: 14 ОМБр Тарас Максімов очолює 14 ОМБр

Та Ольга Решетилова у вже згаданому коментарі зазначила, що командування теж зарання знало про історію з постачанням, тому й ухвалило рішення щодо зміни командира.

Офіційних згадок про призначення бригадного генерала Артема Богомолова до 24 квітня LB.ua знайти не вдалося. Водночас, за версією воєнної кореспондентки Анни Калюжної, Богомолов “вже кілька місяців” фактично виконував обов'язки командира 10 корпусу.

Щодо історії з військовими без адекватного забезпечення – в офіційній заяві Угруповання об'єднаних її назвали “жахливим управлінським соромом”.

“Проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що, як всі побачили, не відповідає дійсності”, – йдеться в повідомленні.

Водночас воєнна кореспондентка Діана Буцко звернула увагу, що в публічному просторі досі немає позиції самих знятих командирів.

“Мені би хотілося почути позицію комбата і екс-комбрига. Чи було у них достатньо дронів для доставки провіанту? Чи доповідали вони, що не можуть організувати логістику і позиції треба відтягнути? Як на це реагував 10 корпус?”, – написала вона.

Складна логістика

Системна проблема постачання піхоти на позиції у 2025-2026 роках стала однією з центральних у ЗСУ через прицільну активну роботу ворожих дронів.

На Куп'янському напрямку логістика ще й ускладнена через систематичні удари РФ по переправах на річці Оскіл. А основний спосіб постачання на позиції лівобережжя – важкі БпЛА і човни, це підтверджує і заява Генштабу.

Фото: DeepStateMAP

Фото: DeepStateMAP

Ще одним фактором, на який звертають увагу, є робота російського “Рубікону” – елітного дронового підрозділу, який спеціалізується на ударах по логістиці та протидії українським пілотам. Воєнна кореспондентка Анна Калюжна у своєму дописі каже про їхнє “тотальне панування” в повітрі над напрямком.

Втім, Віктор Трегубов у коментарі для Ліга.net щодо цього російького підрозділу зазначив: “Сказати, щоб “Рубікон” там (на Куп’янському напрямку) зараз так безперечно впливав – так ні, як на мене”. За його словами, вплинуло також те, що “росіяни просто давлять кількістю та інтенсивністю”.

Калюжна ж у своєму дописі ставить запитання, на яке офіційні спікери не дають прямої відповіді: “Якщо ви неспроможні здійснювати логістику, то, може, не треба тримати війська там, де ви неспроможні?”.

Питання приданих підрозділів

Іванна Побережнюк у дописі, з якого почався розголос, також зауважила: “14 бригада 2 механізований батальйон, прикомандировані до 30 бригади 2 батальйону”.

Цю ж схему пізніше описав і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Офіційно у заяві Генштабу та Угруповання об'єднаних сил факт прикомандирування не згадувавася і не уточнювався.

За словами Стерненка, сама 30 ОМБр воює на Донеччині, але її 2-й батальйон прикомандировано до 14 ОМБр на Куп'янському напрямку, а військових 14 ОМБр, у свою чергу, прикомандировано до цього ж 2-го батальйону 30 ОМБр.

“Тобто військових бригади придали батальйону іншої бригади, який сам є приданим до цієї бригади”, – пише Стерненко.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

LB.ua звернулося із офіційним запитом до Угруповання об’єднаних сил щодо достовірності цієї схеми, а також із запитанням про те, хто безпосередньо відповідав за логістичне забезпечення позиції. Як отримаємо відповідь – опублікуємо її.

Саме практика ведення бойових дій приданими силами, за словами Стерненка, стала однією з причин того, що ця історія стала можливою.

“Командир, який воює “не своїми” людьми, не відповідає за них, не має обов'язку забезпечувати їх, і ставиться до таких людей зовсім інакше”, – йдеться у дописі.

За його спостереженням, подібні схеми є поширеними: “практично кожна бригада воює не у повному складі. У практично всіх з'єднаннях окремі батальйони або роти забирають до інших з'єднань”.

Про системність проблеми говорить і керівник благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

“Подібні ситуації, здебільшого, наслідок того, що ми воюємо приданими батальйонами та іншими приданими підрозділами. І це одна з найбільших проблем цього етапу війни, при чому вона не впирається у гроші, людей чи щось те, що не можна змінити”, – написав він.

***

Після розголосу логістика на позиції бійців 14 ОМБр виявилася здоланною за дві доби. Чи стане відомо, з яких конкретно причин вона не була такою вісім місяців – питання відкрите. Як і те, скільки подібних ситуацій не потрапить у соцмережі.