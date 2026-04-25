ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині унаслідок ворожих ударів є постраждалі, пошкоджено ЛЕП та будинки

В області знеструмлено шість населених пунктів.

Фото: Анна Стешенко

Станом на 7:00 у Миколаївській області є наслідки російських атак упродовж минулої доби. Також уночі 25 квітня велася бойова робота по ворожих цілях. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора та сьогодні вночі в області велась бойова робота. Деталі - згодом", – написав він.

Учора впродовж дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Внаслідок ранкової атаки та падіння уламків в Миколаївському районі постраждали двоє людей – 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися. 

Пошкоджено два приватні будинки та лінія електропередачі.

Унаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП в Миколаївському районі. Знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Також учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. 

Внаслідок обстрілів в с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

  • Ворог уночі атакував Дніпро та Харків. У Дніпрі відомо про 14 поранених, серед них - 9-річна дитина. 
  • У Харкові під обстрілом РФ опинилися влучання Немишлянський район, відомо про удари по Київському і Шевченківському районах. Один з ударів був біля житлового будинку. Знищено зупинку транспорту. Перебито газогін.
  • На Черкащині Сили ППО знищили п'ять ворожих ракет та один БпЛА. Є пошкодження приватного будинку.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies