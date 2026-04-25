На Миколаївщині унаслідок ворожих ударів є постраждалі, пошкоджено ЛЕП та будинки

Станом на 7:00 у Миколаївській області є наслідки російських атак упродовж минулої доби. Також уночі 25 квітня велася бойова робота по ворожих цілях.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора та сьогодні вночі в області велась бойова робота. Деталі - згодом", – написав він.
Учора впродовж дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Внаслідок ранкової атаки та падіння уламків в Миколаївському районі постраждали двоє людей – 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.
Пошкоджено два приватні будинки та лінія електропередачі.
Унаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП в Миколаївському районі. Знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.
Також учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади.
Внаслідок обстрілів в с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.
- Ворог уночі атакував Дніпро та Харків. У Дніпрі відомо про 14 поранених, серед них - 9-річна дитина.
- У Харкові під обстрілом РФ опинилися влучання Немишлянський район, відомо про удари по Київському і Шевченківському районах. Один з ударів був біля житлового будинку. Знищено зупинку транспорту. Перебито газогін.
- На Черкащині Сили ППО знищили п'ять ворожих ракет та один БпЛА. Є пошкодження приватного будинку.