Росіяни уночі та вранці 25 квітня атакували Слов'янську громаду та саме місто. Унаслідок атаки є постраждалий.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні вночі ворог атакував fpv-дронами на оптоволокні трасу Київ-Довжанське в районі Семенівки. Також біля шостої ранку ударив КАБом по центральній частині міста. На даний час відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надана необхідна медична допомога", – ідеться у повідомленні.