Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ за тиждень ліквідували на фронті понад 2800 російських окупантів.

Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

"Останній спогад про окупанта в якості 4К від операторів "Альфи" СБУ", – зазначається у повідомленні.

У Службі безпеки відзначають, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфи" працюють настільки досконало, що після ураження від ворога залишається один прощальний кадр.

Так, за останній тиждень оператори FPV-дронів ЦСО "Альфа" "відмінусували" на фронті 2812 російських окупантів.