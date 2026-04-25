Сирський наказав керівникам корпусів і угруповань перевірити забезпечення бійців на «нулі»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування має виконати завдання до 20 травня.

Також керівництво повинно зробити все, аби забезпечити бійців засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.