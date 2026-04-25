«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Суспільство / Війна

Сирський наказав керівникам корпусів і угруповань перевірити забезпечення бійців на «нулі»

Також командири мають забезпечити засобами підвозу, евакуації тощо.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування має виконати завдання до 20 травня.

Також керівництво повинно зробити все, аби забезпечити бійців засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

  • Днями в соцмережах з’явилися фото чотирьох військовослужбовців 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого.
  • Родичі військових поскаржилися, що бійці, які понад вісім місяців перебувають на позиції на Куп’янському напрямку, - без нормального забезпечення їжею та водою.
  • Військові були змушені топити сніг, аби отримати воду, часто не було зв’язку.
  • За два дні до розголосу в бригаді змінили командування, її очолив полковник Тарас Максімов. 
  • Детальніше про це читайте в матеріал LB.ua «Скандал у 14 ОМБр. Логістика, яка не працювала вісім місяців і запрацювала за дві доби».
﻿
Читайте також
