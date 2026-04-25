Україна й Естонія домовилися спільно виробляти дрони і РЕБ

Міністри оборони Естонії Ханно Певкур та України Михайло Федоров підписали угоду про наміри, яка започатковує стратегічне партнерство в оборонній промисловості, передає ERR.

Основна мета співпраці — створення спільних виробництв у межах ініціативи Build with Ukraine. Проєкт базується на поєднанні естонських високих технологій та бойового досвіду українських військових,. Це має значно прискорити розробку інноваційного озброєння.

Кілька естонських підприємств оборонного сектору вже підтвердили готовність до роботи з українськими партнерами. Ключовими напрямками стануть спільне виробництво ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів і створення новітніх систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).