Суспільство / Війна

Україна й Естонія домовилися спільно виробляти дрони і РЕБ

Кілька естонських підприємств оборонного сектору вже підтвердили готовність до роботи з українськими партнерами.

Міністри оборони Естонії Ханно Певкур та України Михайло Федоров підписали угоду про наміри, яка започатковує стратегічне партнерство в оборонній промисловості, передає ERR.

Основна мета співпраці — створення спільних виробництв у межах ініціативи Build with Ukraine. Проєкт базується на поєднанні естонських високих технологій та бойового досвіду українських військових,. Це має значно прискорити розробку інноваційного озброєння.

Кілька естонських підприємств оборонного сектору вже підтвердили готовність до роботи з українськими партнерами. Ключовими напрямками стануть спільне виробництво ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів і створення новітніх систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

  • Днями Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві.
  • Перед цим президент сказав, що у drone deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї.
  • Запит є від 11 держав.
  • Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.
