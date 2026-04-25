Росіяни поранили жителя Комишан на Херсонщині

Орієнтовно о 19:00 25 квітня російські окупанти атакували з БпЛА Комишани на Херсонщині.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Під обстріл потрапив чоловік. У нього - вибухова травма й уламкові поранення ноги.
Постраждалому надали медичну допомогу і призначили амбулаторне лікування, додали в ОВА.
- Того ж дня російські військові скинули вибухівку з дрона на жительку Садового Херсонської області.
- Крім того, окупанти продовжують терор жителів Херсона. У Дніпровському районі внаслідок ранкових обстрілів загинули двоє людей, поранені четверо людей.