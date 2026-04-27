Уночі ворог атакував 94 ударними БпЛА. Є влучання 20 з них

Дрони вдарили по 15 локаціях, ще на 11 – впали уламки.

У ніч на понеділок, починаючи з 18:00, Росія атакувала 94 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованого Криму та напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах. За попередньою інформацією станом на 9 годину, захисники збили або подавили 74 БпЛА на півночі, півдні і сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Результати відбиття атаки

Серед постраждалих областей – Одеська і Сумська області. Є поранені та руйнування.