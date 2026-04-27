У Херсонській області росіяни понівечили церкву, будинки, авто та підприємство

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, ілюстративне фото 5 травня 2025 року

Упродовж доби під російськими ударами перебували 34 населені пункти Херсонщини. Окупанти понівечили церкву, будинки, авто та підприємство. Поранені троє людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Дар'ївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Гончарне, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Чарівне, Дудчани, Республіканець, Любимівка, Шевченківка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Михайлівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили церкву, підприємство, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.