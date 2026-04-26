Росіяни сьогодні завдали 54 авіаудари і скинули майже 170 КАБів

Сьогодні на фронті відбувся 161 бій.

Сьогодні, 26 квітня, на фронті станом на 22:00 пройшов 161 бій. Росіяни завдали 54 авіаудари і скинули майже 170 КАБів.

Про це розповіли у Генштабі.

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3401 дрон-камікадзе та здійснив 1902 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Противник атакував один раз.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка та Землянки. Одна з цих штурмових дій триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожих штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка та Кучерівка.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб загарбників просунутися в напрямку Лиману та Діброви.

На Слов’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру та Русиного Яру. Три з цих боїв тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке та Філія. Чотири атаки ворога іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 35 окупантів та 23 – поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки та два укриття противника. Пошкоджено гармату, три одиниці автомобільної техніки та 100 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Хороше, Калинівське, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка та Святопетрівка. Три атаки ще продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні атаки.