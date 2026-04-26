Через атаки росіян на Дніпропетровщині постраждали троє людей

У Дніпропетровській області троє людей постраждали унаслідок російської агресії. Двоє жінок поранені у Нікопольському районі, ще один чоловік – у Кам’янському. Росіяни понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, інфраструктура. Горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Ще кілька осель та авто понівечені. Постраждалим жінкам 41 та 76 років. Обидві лікуються амбулаторно.

У Кам'янському районі ворог поцілив по Криничанській та Затишнянській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечений приватний будинок.