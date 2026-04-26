Головне за ніч та ранок неділі, 26 квітня: майже 150 боєзіткнень, 40-і роковини катастрофи на ЧАЕС

Нічна повітряна атака , 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, візит Маї Санду, стрілянина на вечері Трампа з журналістами.

Президент Володимир Зеленський у 40 роковини Чорнобильської катастрофи наголосив, що світ повинен зупинити російські атаки, які знову загрожують техногенній аварії.

40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії, нагадав Володимир Зеленський.

Але своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту", – ідеться у повідомленні. Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб – це змусити Росію припинити свої божевільні атаки.

"Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи", - зазначив президент Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 окупантів. Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 325 650 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та ТОТ України.

У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу "Ярославльський" у місті Ярославль РФ, де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Більше інформації – в новині.

Уночі Росія знову атакувала портову та логістичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт.

Уранці 26 квітня російські окупанти атакували з БпЛА цивільну інфраструктуру Чернігова.

Пошкоджено церкву, житлові будинки та цивільні авто.

Загалом Сили ППО знешкодили 124 із 144 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Докладніше – в новині.

До України з офіційним візитом прибула президентка Молдови Мая Санду.

Мая Санду проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пам’ятних заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Докладніше – в новині.

Під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали, передає The Guardian.

Після пострілів деякі присутні – журналісти та їхні гості – ховалися під столами.

За даними CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік з Каліфорнії. Поліція розслідує, хто саме був його ціллю.

Усі подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!