Суспільство / Війна

РФ атакувала портову та логістичну інфраструктуру Одещини: пошкоджене цивільне судно

наслідки обстрілу РФ по Одещині
Фото: Олексій Кулеба

Уночі Росія знову атакувала портову та логістину інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало судно під прапором Палау.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт.

Зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працюють пожежні підрозділи та всі відповідальні служби.

"росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує роботу економіки, експорт та продовольчу безпеку світу", – наголошує Кулеба.

Також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок нічної атаки РФ постраждав цивільний.

"Вночі ворог знову тероризував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. На жаль, постраждала одна людина, їй надається уся необхідна допомога", – повідомив він.

Унаслідок атаки РФ у житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль.Також пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури.

