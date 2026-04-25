У Запоріжжі стався вибух гранати у квартирі. Загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення

У Запоріжжі стався вибух гранати у квартирі

Днями патрульні отримали повідомлення про вибух в одній із квартир Космічного (раніше – Комунарського) району Запоріжжя. Про це повідомляє місцева поліція.

У помешканні виявили двох чоловіків із осколковими пораненнями. Патрульним вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх ушпиталили.

Однак внаслідок вибуху загинула жінка.

Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із предметом, схожим на гранату, після чого стався вибух.

Поліція нагадує: у разі виявлення вибухонебезпечного предмета негайно повідомте поліцію та службу порятунку за номерами 101, 102 або 112.