У неділю дощитиме в більшості регіонів України

У неділю, 26 квітня, в Україні очікується холодна дощова погода. Буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укрінформ.

Вночі у північній частині невеликі, вдень в Україні помірні, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, у більшості західних областей місцями 25 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних, північних та Вінницькій областях 8-13°.

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

Температура по Києву вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.