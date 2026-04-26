ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині унаслідок російського терору одна людина загинула, четверо зазнали поранень

У Дніпрі через атаку РФ виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували місто Дніпро і ще три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атаки на загинула людина, є поранені. Також виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула людина. Ще четверо постраждали. Ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – зазначає він.

У Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури. 

У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина. 

На Синельниківщині окупанти вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей. 

У Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

  • Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру із застосуванням БпЛА і балістичних ракет. Вранці 25 квітня росіяни також атакували АЗС у Дніпрі.
  • Згодом ворог завдав повторного удару по місту.
  • Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по житловому будинку у Дніпрі. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies