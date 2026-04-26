На Дніпропетровщині унаслідок російського терору одна людина загинула, четверо зазнали поранень

Російські окупанти атакували місто Дніпро і ще три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атаки на загинула людина, є поранені. Також виникла пожежа.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Загинула людина. Ще четверо постраждали. Ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – зазначає він.
У Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури.
У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина.
На Синельниківщині окупанти вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.
У Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.
- Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру із застосуванням БпЛА і балістичних ракет. Вранці 25 квітня росіяни також атакували АЗС у Дніпрі.
- Згодом ворог завдав повторного удару по місту.
- Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по житловому будинку у Дніпрі. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу