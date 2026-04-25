«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Суспільство / Війна

Головне за суботу, 25 квітня: наслідки атаки на Дніпро, 125 боєзіткнень, теракт у Києві - повна хронологія подій

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1522-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару РФ по Дніпру
Фото: ДСНС України

Станом на 21:04 аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у будинок у Дніпрі офіційно завершено, повідомила ДСНС.

Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу. Удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок. Психологами ДСНС надано допомогу 37 особам, з них 1 дитина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 квітня відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 квітня – в новині.

Генштаб також повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Командування має виконати завдання до 20 травня. Також керівництво повинно зробити все, аби забезпечити бійців засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Детальніше про те, що цьому передувало - в матеріал LB.ua «Скандал у 14 ОМБр. Логістика, яка не працювала вісім місяців і запрацювала за дві доби».

Слідство встановило повну хронологію подій під час теракту в Києві 18 квітня та сформувало детальний портрет особистості нападника.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Пусковим гачком" трагедії 18 квітня стала чергова суперечка через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Під час конфлікту біля під’їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

Подробиці – в новині.

