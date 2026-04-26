Ворог атакував Запорізький та Пологівський райони: є загиблі та поранені

Росіяни за добу завдали 788 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 788 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 788 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

Війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Зарічному, Лісному, Таврійському, Різдвянці, Самійлівці, Запорожцю, Воздвижівці, Копанях, Верхній Терсі, Чарівному, Гуляйпільському, Широкому, Рівному, Гіркому та Новоселівці.

524 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новоолександрівку, Новотаврійське, Юрківку, Новояковлівку, Степне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку, Цвіткове, Солодке, Микільське, Прилуки, Червону Криницю та Малинівку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Магдалинівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Новоселівці, Копанях, Гіркому.

237 артударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Варварівці, Староукраїнці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Копанях та Новоселівці.

Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.